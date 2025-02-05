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Ученые выявили нейроны, «подсчитывающие» каждый кусочек пищи

Cell: особые нейроны в стволе головного мозга «подсчитывают» каждый кусочек пищи
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Shutterstock

Ученые из Колумбийского университета нашли в стволе мозга мышей особую популяцию нейронов, которые фиксируют данные о каждом кусочке поступившей в организм пищи и посылают сигналы о насыщении. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

По словам ученых, обнаруженные клетки мозга не похожи ни на какие другие, участвующие в регулировании чувства насыщения.

«Другие нейроны обычно отвечают за восприятие пищи, попадающей в рот, за передачу сигналов о наполнении кишечника или за усваиваемые питательные вещества. Выявленные нами нейроны особенные, потому что они, по-видимому, объединяют все эти различные фрагменты информации», — объяснил руководитель исследования Александр Нектоу из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете.

Чтобы понять, как эти нейроны влияют на процесс приема пищи, исследователи модифицировали клетки таким образом, чтобы их можно было активизировать и «выключать» с помощью света. Когда новые «нейроны насыщения» начинали работать, мыши ели гораздо меньшими порциями.

Также выяснилось, что эти клетки не просто сигнализировали о немедленной остановке приема пищи, но и помогали мышам постепенно замедлять скорость ее потребления. Исследователи уточнили, что обнаруженные нейроны «суммируют» все ощущения от распределения еды во рту и кишечнике, «подсчитывая» каждый кусочек и интерпретируя работу всех гормонов, которые вырабатываются в ответ на прием пищи.

Хотя специализированные нейроны были обнаружены у мышей, ученые предположили, что клетки мозга с аналогичными функциями есть и у людей, поскольку строение и роль ствола головного мозга по сути одинакова у всех позвоночных.

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