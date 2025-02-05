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Названа причина сонливости после еды

Nature: углеводный прием пищи может сопровождаться сонливостью
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Ученые из Университета Цинхуа (Китай) установили, что потребление большого количества углеводов за один раз может вызвать сонливость, обусловленную выбросом инсулина и активацией особых нейронов мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи наблюдали за пищевым поведением добровольцев и отслеживали, как преобладание определенных типов питательных веществ (белков, жиров, углеводов) влияет на показатели бодрости в течение дня. Оказалось, что углеводный прием пищи чаще сопровождается сонливостью.

Ученые отметили, что желание заснуть усиливается вследствие потребления пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ). Это коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. К ним относятся сладкие растительные продукты (ананас, арбуз, банан, финики), фастфуд, кондитерские изделия, хлеб, сладкие напитки.

Биологи подтвердили, что за резким повышением уровня сахара в крови после потребления такой пищи следует выброс инсулина. Это, в свою очередь, активирует специфические нейроны, отвечающие за сон.

«Этот механизм помогает организму экономить энергию после приема пищи. Мы предполагаем, что он сформировался в ходе эволюции», — объясняет ведущий автор исследования Ли Вэймин.

Ранее ученые выяснили, что короткий сон помогает мозгу решать сложные задачи.

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