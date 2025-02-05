Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые совершили прорыв в изучении редчайших животных Австралии

AustMammal: тепловые дроны помогли найти неуловимых древесных кенгуру
close
Mikhail Gnatkovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука добились прорыва в изучении древесных кенгуру Беннетта — одних из наиболее редких и загадочных сумчатых континента. Исследование опубликовано в научном журнале Australian Mammalogy (AustMammal).

Древесные кенгуру Беннетта обитают среди верхушек деревьев тропических лесов и редко спускаются на землю, что делает их изучение крайне сложным. Из 14 видов древесных кенгуру 12 находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и изменения климата. Традиционные методы наблюдения, такие как наземные обследования, часто оказываются неэффективными.

Команда использовала дроны с тепловыми камерами для воздушного сканирования леса. Это позволило исследователям находить кенгуру, даже если они скрыты листвой. В ходе эксперимента ученые обнаружили шесть особей менее чем за час полета — результат, недостижимый при использовании традиционных методов.

Ученые выяснили, что в дикой природе кенгуру Беннетта активно питаются лианами и листьями, включая лозы видов Decalobanthus peltatus и Tetracera daemeliana.

По словам исследователей, использование дронов с тепловизорами может стать мощным инструментом для мониторинга и защиты популяций других редких видов.

Ранее ученые расшифровали геном самого странного сумчатого Австралии — пустынного крота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами