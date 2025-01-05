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Ученые раскрыли секрет эволюции самого странного млекопитающего Австралии

SciAdv: геном австралийского сумчатого крота впервые удалось расшифровать
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Mike Gillam/Science Advances

Международная группа ученых под руководством специалистов Мельбурнского университета в Австралии впервые смогла изучить геном австралийского сумчатого крота — редкого млекопитающего, обладающего набором особенностей. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Сумчатые кроты обитают в глубине пустынь Австралии. Наряду с утконосами, они считаются одними из самых странных представителей фауны континента. Эти существа не роют тоннели, а «плывут» сквозь рыхлые пески с помощью передних конечностей. У самцов кротов нет мошонки, поэтому их яички находятся прямо в брюшной полости. Сумки самок развернуты таким образом, чтобы не забиваться песком при передвижении.

Поскольку под землей сложно дышать, сумчатые кроты научились выживать в условиях недостатка кислорода.

В новом исследовании команда извлекла ДНК из сохранившихся образцов ткани. Ученые составили карту генома австралийского сумчатого крота, а затем сравнила ее с генами обычных кротов.

Как показал анализ, дегенерация глаз зверя шла поэтапно. Сначала изменялись гены, отвечающие за хрусталик, а затем — за светочувствительные клетки сетчатки.

Кроме того, исследователи нашли у животного дополнительный ген гемоглобина — белка, отвечающего за транспортировку кислорода по всему телу. Также выяснилось, что дефект в ключевом для репродуктивных органов гене RXFP2 объясняет положение яичек внутри тела существа.

Дальнейший ДНК-анализ показал, что ближайшими родственниками сумчатых кротов оказались австралийский бандикут и билби (кроличий бандикут), а также и тасманийский дьявол.

По словам ученых, данные указывают на медленный генетический упадок сумчатых кротов. Этот процесс длится примерно 70 тыс. лет и начался задолго до прибытия первых людей в Австралию. По мнению исследователей, снижение генетического разнообразия могло быть вызвано более низкими температурами и падением уровня моря.

Ранее стало известно, кто из животных может произвольно сжимать собственный мозг.

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