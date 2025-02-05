Ученые обнаружили гигантскую гравитационную аномалию в Скандинавии

Шведские ученые из Королевского технологического института KTH зафиксировали изменения гравитационного поля Земли, вызванных подъемом суши после ледникового периода. Оказалось, что верхняя мантия Фенноскандинавского полуострова (включающего Швецию, Норвегию, Финляндию и часть России) плотнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geodesy (JOG).
Эффект постледникового восстановления, или изостатического поднятия, наблюдается в регионах, которые когда-то были покрыты ледниками. После таяния льда земная кора медленно поднимается, что влияет на гравитационное поле.
Ученые Мохаммад Багербанди и Ларс Шёберг использовали данные спутникового дистанционного зондирования, GPS-позиционирования и измерения гравитации, чтобы уточнить детали этого процесса.
Исследование выявило, что плотность верхней мантии составляет около 3546 кг/м3, что немного выше предыдущих оценок. Это открытие помогает объяснить, почему гравитация в регионе слабее всего в районе шведского лена Вестерботтен, расположенного чуть ниже Полярного круга.
Ученые также отметили, что суша в Скандинавии поднимается примерно на 1 см в год, что влияет на гравитационные аномалии.
Исследование не только углубляет понимание геодинамических процессов, но и имеет практическое значение. Например, оно может помочь в прогнозировании повышения уровня моря и изучении стихийных бедствий.
Аналогичные исследования проводятся в Северной Америке, где также наблюдается подъем суши после ледникового периода.
Ранее ученые предупредили о возможности подъема уровня мирового океана на 10 метров к 2300 году.