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Ученые обнаружили гигантскую гравитационную аномалию в Скандинавии

JOG: подъем Скандинавского полуострова ослабил гравитацию на его территории
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KTH

Шведские ученые из Королевского технологического института KTH зафиксировали изменения гравитационного поля Земли, вызванных подъемом суши после ледникового периода. Оказалось, что верхняя мантия Фенноскандинавского полуострова (включающего Швецию, Норвегию, Финляндию и часть России) плотнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geodesy (JOG).

Эффект постледникового восстановления, или изостатического поднятия, наблюдается в регионах, которые когда-то были покрыты ледниками. После таяния льда земная кора медленно поднимается, что влияет на гравитационное поле.

Ученые Мохаммад Багербанди и Ларс Шёберг использовали данные спутникового дистанционного зондирования, GPS-позиционирования и измерения гравитации, чтобы уточнить детали этого процесса.

Исследование выявило, что плотность верхней мантии составляет около 3546 кг/м3, что немного выше предыдущих оценок. Это открытие помогает объяснить, почему гравитация в регионе слабее всего в районе шведского лена Вестерботтен, расположенного чуть ниже Полярного круга.

Ученые также отметили, что суша в Скандинавии поднимается примерно на 1 см в год, что влияет на гравитационные аномалии.

Исследование не только углубляет понимание геодинамических процессов, но и имеет практическое значение. Например, оно может помочь в прогнозировании повышения уровня моря и изучении стихийных бедствий.

Аналогичные исследования проводятся в Северной Америке, где также наблюдается подъем суши после ледникового периода.

Ранее ученые предупредили о возможности подъема уровня мирового океана на 10 метров к 2300 году.

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