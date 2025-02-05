Ученые обнаружили гигантскую гравитационную аномалию в Скандинавии

JOG: подъем Скандинавского полуострова ослабил гравитацию на его территории

Шведские ученые из Королевского технологического института KTH зафиксировали изменения гравитационного поля Земли, вызванных подъемом суши после ледникового периода. Оказалось, что верхняя мантия Фенноскандинавского полуострова (включающего Швецию, Норвегию, Финляндию и часть России) плотнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geodesy (JOG).

Эффект постледникового восстановления, или изостатического поднятия, наблюдается в регионах, которые когда-то были покрыты ледниками. После таяния льда земная кора медленно поднимается, что влияет на гравитационное поле.

Ученые Мохаммад Багербанди и Ларс Шёберг использовали данные спутникового дистанционного зондирования, GPS-позиционирования и измерения гравитации, чтобы уточнить детали этого процесса.

Исследование выявило, что плотность верхней мантии составляет около 3546 кг/м3, что немного выше предыдущих оценок. Это открытие помогает объяснить, почему гравитация в регионе слабее всего в районе шведского лена Вестерботтен, расположенного чуть ниже Полярного круга.

Ученые также отметили, что суша в Скандинавии поднимается примерно на 1 см в год, что влияет на гравитационные аномалии.

Исследование не только углубляет понимание геодинамических процессов, но и имеет практическое значение. Например, оно может помочь в прогнозировании повышения уровня моря и изучении стихийных бедствий.

Аналогичные исследования проводятся в Северной Америке, где также наблюдается подъем суши после ледникового периода.

Ранее ученые предупредили о возможности подъема уровня мирового океана на 10 метров к 2300 году.