Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нобелевский лауреат назвал срок появления лекарства, разработанного ИИ

Хассабис: искусственный интеллект может разработать первое лекарство в 2025 году
close
Пресс-служба Biocad

Препарат от онкологических, сердечно-сосудистых или нейродегенеративных заболеваний, разработанный с помощью искусственного интеллекта, может появиться к концу 2025 года. Об этом сообщил лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года и основатель Isomorphic Labs Демис Хассабис в беседе с Financial Times.

«Мы изучаем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные области заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас будет наш первый препарат», — отметил он.

Хассабис подчеркнул, что обычно требуется в среднем от пяти до десяти лет для разработки одного препарата. По его словам, искусственный интеллект мог бы ускорить этот процесс в 10 раз, что стало бы «невероятной революцией в здравоохранении».

20 января сообщалось, что китайские ученые из биотехнологической компании InSilico Medicine открыли новое лекарство для лечения анемии. Прорыв удалось совершить благодаря платформе Chemistry42 на основе искусственного интеллекта, состоящей из более чем 40 моделей ИИ. Тесты на крысах показали, что получившееся вещество облегчило протекание анемии у грызунов. Кроме того, его относительно просто синтезировать

Ранее Маск рассказал, когда ИИ превзойдет интеллект всего человечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами