Нобелевский лауреат назвал срок появления лекарства, разработанного ИИ

Препарат от онкологических, сердечно-сосудистых или нейродегенеративных заболеваний, разработанный с помощью искусственного интеллекта, может появиться к концу 2025 года. Об этом сообщил лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года и основатель Isomorphic Labs Демис Хассабис в беседе с Financial Times.

«Мы изучаем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные области заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас будет наш первый препарат», — отметил он.

Хассабис подчеркнул, что обычно требуется в среднем от пяти до десяти лет для разработки одного препарата. По его словам, искусственный интеллект мог бы ускорить этот процесс в 10 раз, что стало бы «невероятной революцией в здравоохранении».

20 января сообщалось, что китайские ученые из биотехнологической компании InSilico Medicine открыли новое лекарство для лечения анемии. Прорыв удалось совершить благодаря платформе Chemistry42 на основе искусственного интеллекта, состоящей из более чем 40 моделей ИИ. Тесты на крысах показали, что получившееся вещество облегчило протекание анемии у грызунов. Кроме того, его относительно просто синтезировать

Ранее Маск рассказал, когда ИИ превзойдет интеллект всего человечества.