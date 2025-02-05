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Ученые выяснили, действительно ли суставы болят перед грозой

Conversation: причина, по которой перед грозой болят суставы, остается неизвестной
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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди утверждают, что их суставы начинают болеть перед изменением погоды, особенно перед дождем или холодным фронтом. Несмотря на столетия наблюдений, ученые до сих пор не пришли к окончательному ответу, почему так происходит и существует ли связь между погодными условиями и болями в суставах. Об этом сообщает портал The Conversation.

Одной из главных причин, объясняющих болевые ощущения, является барометрическое давление — сила, с которой молекулы воздуха воздействуют на Землю. Барометрическое давление меняется в зависимости от высоты и погодных условий: низкое давление обычно предшествует дождливой и облачной погоде, а высокое — ясным и спокойным дням.

Суставы — это сложные структуры, покрытые особой жидкостью, которая смазывает их и облегчает движение. Однако при таких заболеваниях, как остеоартрит или остеоартрит, даже незначительные изменения в окружающей среде могут вызывать болевые ощущения. Одна из ведущих гипотез предполагает, что снижение атмосферного давления может привести к расширению воспаленных тканей суставов, что усиливает боль.

Ученые поддерживают эту теорию, хотя результаты остаются неоднозначными. Одна из работ доказало небольшую, но значимую связь между падением барометрического давления и увеличением болей в коленях у людей с остеоартритом. Однако эта связь не наблюдается у всех пациентов. Новое исследование показало умеренную связь между понижением давления и болями в суставах, но также отметило значительные индивидуальные различия в восприятии погодных изменений.

Однако барометрическое давление редко действует изолированно. Изменения температуры и влажности также играют свою роль. Холодная погода может вызывать сжатие мышц, что снижает гибкость и увеличивает риск боли. Кроме того, низкие температуры замедляют циркуляцию крови, что приводит к накоплению метаболических отходов в тканях и усиливает воспаление.

Тем не менее однозначно определить, какой именно фактор — температура, влажность или давление — влияет на боли в суставах, сложно. Ответы могут зависеть от индивидуальных особенностей, таких как степень повреждения суставов, общая чувствительность к боли и психологические ожидания.

По мнению ученых, хотя связь между погодой и болями в суставах еще не доказана наукой, накопленные данные подтверждают, что этот древний миф может содержать часть правды. Для людей с хроническими заболеваниями суставов изменения в погодных условиях могут служить своеобразной системой предупреждения о боли — но это предупреждение далеко не всегда точное.

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