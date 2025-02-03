Стало известно, как наличие детей влияет на сексуальную удовлетворенность в паре

Родительские обязанности могут серьезно сказаться на отношениях в паре. Международная команда ученых выяснила, что избегание эмоциональной близости у обоих родителей связано со сниженной сексуальной удовлетворенностью. Однако высокий уровень стресса, вызванного воспитанием детей, способен ослаблять этот эффект. Работа опубликована в журнале The Canadian Journal of Human Sexuality (CPHS).

Исследование охватило 103 пары из Канады, воспитывающие детей в возрасте 6–11 лет. Ученые оценивали уровень привязанности родителей, их удовлетворенность сексуальной жизнью и степень стресса, связанного с родительскими обязанностями. Оказалось, что чем больше один из партнеров избегает эмоциональной близости, тем ниже его удовлетворенность интимной жизнью. Особенно это проявляется у мужчин, чья эмоциональная отчужденность негативно сказывается не только на них самих, но и на их партнершах.

Интересно, что если уровень родительского стресса у отца был высоким, его склонность к избеганию близости оказывала меньшее влияние на сексуальное удовлетворение матери. Исследователи предполагают, что в таких условиях женщины могут проявлять больше эмпатии или же семейные заботы временно становятся приоритетом, снижая значение эмоциональной вовлеченности партнёра.

По мнению ученых, результаты их работы подчеркивают важность осознанности и открытого общения в отношениях. Родительские обязанности могут создавать напряжение, но понимание того, как стресс влияет на эмоциональную и сексуальную связь, помогает находить баланс и сохранять близость даже в сложные периоды семейной жизни.

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