Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как наличие детей влияет на сексуальную удовлетворенность в паре

CJHS: стресс от воспитания детей влияет на сексуальную жизнь родителей
close
 Freepik

Родительские обязанности могут серьезно сказаться на отношениях в паре. Международная команда ученых выяснила, что избегание эмоциональной близости у обоих родителей связано со сниженной сексуальной удовлетворенностью. Однако высокий уровень стресса, вызванного воспитанием детей, способен ослаблять этот эффект. Работа опубликована в журнале The Canadian Journal of Human Sexuality (CPHS).

Исследование охватило 103 пары из Канады, воспитывающие детей в возрасте 6–11 лет. Ученые оценивали уровень привязанности родителей, их удовлетворенность сексуальной жизнью и степень стресса, связанного с родительскими обязанностями. Оказалось, что чем больше один из партнеров избегает эмоциональной близости, тем ниже его удовлетворенность интимной жизнью. Особенно это проявляется у мужчин, чья эмоциональная отчужденность негативно сказывается не только на них самих, но и на их партнершах.

Интересно, что если уровень родительского стресса у отца был высоким, его склонность к избеганию близости оказывала меньшее влияние на сексуальное удовлетворение матери. Исследователи предполагают, что в таких условиях женщины могут проявлять больше эмпатии или же семейные заботы временно становятся приоритетом, снижая значение эмоциональной вовлеченности партнёра.

По мнению ученых, результаты их работы подчеркивают важность осознанности и открытого общения в отношениях. Родительские обязанности могут создавать напряжение, но понимание того, как стресс влияет на эмоциональную и сексуальную связь, помогает находить баланс и сохранять близость даже в сложные периоды семейной жизни.

Ранее ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами