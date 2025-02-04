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В США будут пересаживать почки свиней людям

WP: в США одобрили проведение испытаний по пересадке почек свиней людям
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Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

В США одобрили проведение испытаний по пересадке почек генетически модифицированных свиней людям, пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на проведение клинических испытаний двум компаниям — United Therapeutics и eGenesis.

В исследовании будут принимать участие шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. В дальнейшем планируется увеличить число участников до 50. Ожидается, что первая операция компании United Therapeutics состоится в середине 2025 года.

Отмечается, что еще три почки трансплантирует компания eGenesis.

До этого агентство Associated Press сообщало, что гражданка США Тована Луни, которой пересадили свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобного хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что в США изучат попытку извлечь органы у еще живого пациента.

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