Названы повышающие риск развития рака кожи факторы

Человек, находящийся в группе риска, при хроническом и длительном воздействии ультрафиолетового облучения на кожу может заболеть в любом возрасте. Тем не менее, по данным статистики за 2020 год, средний возраст заболевших составляет 61,9 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог Ирина Гончакова.

«Не существует единого этиологического фактора для развития меланомы. Самым значимым фактором риска ненаследственных форм меланомы кожи следует считать воздействие на кожу ультрафиолетового излучения типа B (длина волны 290-320 нм) и типа A (длина волны 320-400 нм). То есть, чем в более солнечном регионе человек живет, тем выше риск развития рака. Гиперинсоляция увеличивает риск развития рака кожи. Но при этом можно проживать в солнечном регионе и прятаться от солнца, пользоваться средствами защиты от УФО (солнцезащитный крем, одежда и т.д.), и как следствие минимизировать риски развития злокачественных новообразований кожи», -– отметила доктор.

Кроме того, в группу риска входят люди с первым и вторым фототипом кожи по Фитцпатрику. Это люди с рыжими или светлыми волосами, альбинизмом, голубыми, зелеными, серыми глазами, с высокой чувствительностью к солнечному излучению, которые часто обгорают.

«Также среди факторов риска частое нахождение на солнце и в солярии, солнечные ожоги, в том числе в детстве, наличие более 100 родинок или более 10 диспластических невусов (образований с неравномерной окраской, неровными границами). Если у вас есть гигантский невус, который занимает более 5% площади поверхности тела, вы тоже попадаете в группу риска. Если у ваших близких родственников были злокачественные заболевания кожи — меланома, плоскоклеточный или базальноклеточный рак, или если у вас иммунодефицитное состояние (врожденное или на фоне лечения после трансплантации и аутоиммунных заболеваний), риск тоже повышается», — добавила врач.

Подробнее о причинах развития меланомы, о том, у кого может возникнуть рак кожи и как его лечат сегодня, — в интервью Гончаковой «Газете.Ru».

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