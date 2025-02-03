В России предложили новый способ измерения температуры

В Сеченовском Университете совместно с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) разработают инфракрасную систему для диагностики локального изменения температуры, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

«Клиника факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко станет исследовательской площадкой для совершенствования и разработки современных российских диагностических ИК портативных систем. Основная задача — применять их во время операций с целью определения жизнеспособности органов и выявления локализации воспалительных процессов. Интраоперационный контроль температурных показателей поможет избежать врачебных ошибок и, соответственно, оказывать качественную и безопасную медицинскую помощь пациентам», — рассказал директор Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского Университета Федор Ветшев.

Уже разработаны критерии диагностики воспалительных, сосудистых и онкологических заболеваний. Тем не менее очень высокая стоимость охлаждаемых ИК камер не позволяет широко применять их в медицинской диагностике.

«В ИТЭБ РАН создан прототип радиометрической диагностической ИК системы на базе портативной неохлаждаемой матричной инфракрасной камеры, который не уступает современным стационарным медицинским диагностическим ИК системам — тепловизорам. При этом наша разработка позволяет проводить диагностические обследования в палатах больных, что особенно важно при подготовке и после проведения хирургических операций», — сообщил исполняющий обязанности директора ИТЭБ РАН Геннадий Чуев.

Радиометрическая ИК система в отличие от стандартного тепловизора обеспечивает возможность количественных измерений температуры в любом из участков ИК термограмм.

Ранее российские ученые впервые в мире создали прототип СВЧ-томографа.