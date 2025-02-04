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Названы методы профилактики рака кожи

Врач Гончакова: чтобы избежать рака кожи, не нужно быть под солнцем с 11 до 16 часов

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики рака кожи нельзя находиться под открытым солнцем с 11:00 до 16:00, периода наиболее интенсивного ультрафиолетового излучения, сказала «Газете.Ru» дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Гончакова.

«Меланома кожи – злокачественная опухоль, исходящая из меланоцитов (пигментных клеток) кожи. Профилактика — лучшее лечение меланомы. Применение солнцезащитных средств с фильтрами широкого спектра при правильном использовании эффективно защищают кожу от солнечных лучей», — отметила врач.

Кроме того, по ее словам, нужно носить одежду, защищающую от прямых солнечных лучей. Это рубашки с длинными рукавами, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки.

«Эту культуру важно прививать детям с самого раннего возраста. Внимательное отношение к своему организму, наблюдение за изменениями (новые пигментные пятна, родинки, изменение их внешнего вида), своевременное обращение к врачу. Все это поможет избежать развития меланомы и вовремя ее диагностировать», — добавила Гончакова.

Подробнее о причинах развития меланомы, о том, у кого может возникнуть рак кожи и как его лечат сегодня — в интервью Гончаковой «Газете.Ru».

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