В России создали анализ для выявления деменции по крови

В Новгородском университете разработали метод диагностики деменции у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Метод заключается в определении в крови пациентов соединений, которые повышаются в результате нарушения функции почек и вызывают эндотелиальную дисфункцию, что в конечном итоге приводит к развитию деменции.

«Методика позволяет объективизировать риск развития деменции как клинического состояния, сопровождающего тяжелую почечную дисфункцию, посредством определения в крови маркеров патологического процесса основного заболевания. Наличие деменции, особенно на ранних стадиях, не всегда имеет клиническую манифестацию, в то же время пациент не всегда может понять, что у него появились проблемы с памятью или мышлением. Нашей целью стала разработка объективного метода выявления деменции у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, который учитывал бы не только клиническую оценку, но и патогенетические особенности заболевания почек и ассоциированных с ним осложнений», — рассказал заместитель директора Медицинского института НовГУ, доцент кафедры внутренних болезней, врач-нефролог Митхат Гасанов.

Главная причина развития когнитивных нарушений при хронической болезни почек — накопление азотсодержащих веществ, которые перестают выводиться почками и оказывают токсическое действие на мозг и другие органы. Также в мозге усиливается работа биологически активных веществ, запускающих воспаление. Выраженность этих патологических процессов влияет на вероятность развития деменции у этой категории пациентов.

На данный момент аналогов метода в России и зарубежных странах нет. Применение этого метода наряду со шкалами и опросниками в значительной степени повысит достоверность полученных данных.

«Деменция неизлечима, но ее можно корректировать. Любое проводимое лечение направлено на уменьшение симптомов когнитивной дисфункции и замедление прогрессирования основного заболевания. Ведь снижение функции почек вызывает повышение уремических токсинов, приводит к развитию метаболического ацидоза, гиперкалиемии, воспаления, минерально-костных нарушений, анемии, саркопении и других осложнений. Все они патогенетически связаны с формированием эндотелиальной дисфункции, нарушением в том числе церебральной гемодинамики и развитием деменции», — заключил врач.

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