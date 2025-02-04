Поддерживающие сообщения от партнера помогают справляться со стрессом, выяснили ученые

Американские ученые из Корнеллского университета выяснили, что простые текстовые сообщения от романтического партнера могут значительно улучшить эмоциональное состояние человека перед стрессовыми событиями, такими как экзамены. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Emotion.

Команда провела два эксперимента с участием около 170 студентов, состоящих в романтических отношениях.

За час до теста участники получали текстовые сообщения от своих партнеров, содержащие слова поддержки. В контрольных группах студенты либо не получали сообщений, либо получали нейтральные тексты от исследователей.

«Получение сообщения от партнера значительно усиливало позитивные эмоции и снижало уровень негативных переживаний», — отметила ведущий автор исследования Вивиан Зайас.

Результаты показали, что получившие сообщения от партнеров участники чувствовали себя более уверенно и меньше переживали. Содержание и размер текстов не имели решающего значения: даже короткие фразы вроде «Удачи!» или эмодзи оказывали положительное влияние.

Исследователи объяснили, что даже символическое напоминание о близком человеке помогает справляться со стрессом.

Результаты исследования показывают, что поддерживающие сообщения могут быть полезны не только в романтических отношениях, но и в других ситуациях. Например, друзья или члены семьи также могут помочь снизить стресс, отправляя короткие, но теплые тексты.

Ранее ученые выяснили, в каких случаях школьники доверяют личные чувства чат-ботам.