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Поддерживающие сообщения от партнера помогают справляться со стрессом, выяснили ученые

Emotion: короткие послания от романтического партнера снимают нервное напряжение
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Depositphotos

Американские ученые из Корнеллского университета выяснили, что простые текстовые сообщения от романтического партнера могут значительно улучшить эмоциональное состояние человека перед стрессовыми событиями, такими как экзамены. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Emotion.

Команда провела два эксперимента с участием около 170 студентов, состоящих в романтических отношениях.

За час до теста участники получали текстовые сообщения от своих партнеров, содержащие слова поддержки. В контрольных группах студенты либо не получали сообщений, либо получали нейтральные тексты от исследователей.
«Получение сообщения от партнера значительно усиливало позитивные эмоции и снижало уровень негативных переживаний», — отметила ведущий автор исследования Вивиан Зайас.

Результаты показали, что получившие сообщения от партнеров участники чувствовали себя более уверенно и меньше переживали. Содержание и размер текстов не имели решающего значения: даже короткие фразы вроде «Удачи!» или эмодзи оказывали положительное влияние.

Исследователи объяснили, что даже символическое напоминание о близком человеке помогает справляться со стрессом.

Результаты исследования показывают, что поддерживающие сообщения могут быть полезны не только в романтических отношениях, но и в других ситуациях. Например, друзья или члены семьи также могут помочь снизить стресс, отправляя короткие, но теплые тексты.

Ранее ученые выяснили, в каких случаях школьники доверяют личные чувства чат-ботам.

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