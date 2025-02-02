Ученые узнали, почему школьники доверяют свои секреты чат-ботам

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, в каких случаях старшеклассники прибегают к возможностям чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) ради неформального общения и социальных взаимодействий. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS).

Команда провела опрос, охвативший 1599 учеников из 15 датских школ. Участников опрашивали о частоте использования чат-ботов, характере их взаимодействий, а также об уровне одиночества и воспринимаемой общественной поддержки.

Результаты показали, что 14,6% школьников хотя бы раз в месяц общались с чат-ботами в дружеской манере. Однако только 2,4% из них использовали чат-ботов для эмоциональной поддержки или неформальных бесед. Эти ученики сообщили о значительно более высоком уровне одиночества и меньшей социальной поддержке по сравнению с остальными.

«Мы обнаружили, что лишь немногие молодые люди ищут эмоциональной поддержки у чат-ботов. Это удивительно, учитывая распространенное мнение о массовом использовании таких технологий», — отметил автор исследования Артур Бран Гербенер.

Ученики, которые обращались к чат-ботам за поддержкой, чаще делали это в моменты одиночества, плохого настроения или потребности в самораскрытии. При этом они не воспринимали чат-ботов как настоящих друзей, а скорее как инструмент для временного облегчения эмоционального состояния.

Исследование также подняло вопросы о долгосрочных эффектах использования чат-ботов. Хотя некоторые эксперты опасаются, что такие технологии могут заменить реальное общение, результаты показывают, что чат-боты скорее служат временным выходом для эмоций, чем полноценной заменой человеческих отношений.

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