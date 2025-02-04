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Ученые выяснили, когда вода появилась на Земле

GCA: вода возникла на Земле на поздних стадиях своего формирования
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Американские ученые из Ратгерского университета пришли к выводу, что вода на Земле появилась гораздо позже, чем считалось ранее. Открытие меняет представления о том, когда на нашей планете могли зародиться условия для жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Geochimica et Cosmochimica Acta (GCA).

Для зарождения жизни необходимы три ключевых компонента: вода, энергия и органические химические элементы (CHNOPS — углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера). Понимание того, когда на Земле появилась вода, помогает определить, когда могли возникнуть условия для жизни.

Команда изучила изотопный состав молибдена в земных породах и метеоритах, чтобы определить, откуда и когда вода попала в наш мир. Специалисты сравнили метеориты из внутренней (сухой) и внешней (влажной) частей Солнечной системы с образцами горных пород из разных регионов Земли.

Исследование показало, что земные породы больше похожи на метеориты из внутренней части Солнечной системы, которые считаются более сухими. Это означает, что значительное количество воды не было доставлено на Землю во время формирования Луны около 4,5 млрд лет назад.

Вместо этого вода, вероятно, попала на планету позже, в процессе так называемой поздней аккреции, когда Земля собирала последние 10–20% своего материала.

«Наши результаты показывают, что сцена для зарождения жизни была подготовлена позже, чем мы думали», — отметила ведущий автор исследования Кэтрин Бермингем.

Ранее стало известно, что Солнечная система была богата веществами для создания жизни уже на заре своего существования.

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