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Ранняя Солнечная система была полна элементов для создания жизни, выяснили ученые

Nature: в пробах с астероида Бенну нашли соленую воду и протобиомолекулы
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NASA/Goddard/University of Arizona

Немецкие ученые из Университета Гёте во Франкфурте проанализировали образцы камней и пыли, собранные на астероиде Бенну в 2023 году. Они обнаружили, что необходимые для зарождения жизни вещества были распространены в ранней Солнечной системе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

С помощью просвечивающего электронного микроскопа и томографии микроэлементов команда изучила минеральный состав проб и получила представление о процессах, происходивших на протопланетном родительском теле Бенну более 4,5 млрд лет назад.

Специалисты нашли минералы эвапориты, образовавшиеся в результате испарения соленой воды. Они встречаются и на Земле, например, в пересохших соленых озерах. Также были найдены аминокислоты — предшественники биомолекул и строительные блоки жизни.

«Мы смогли реконструировать, как испарение воды привело к образованию минералов. Это ключ к пониманию ранних этапов эволюции Солнечной системы», — объяснил доктор Шери Зингерлинг, руководитель Лаборатории космохимии Швите в Университете Гёте.

По словам ученых, обнаружение аминокислот и воды подтверждает, что астероиды могли быть источником необходимых для жизни органических соединений.

Ранее исследователи раскрыли тайну происхождения астероида Бенну.

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