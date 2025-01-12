Липкие мидии вдохновили ученых на создание новой терапии рака легких

Южнокорейские ученые из Национального университета Кёнбук и других научных учреждений разработали новую систему для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) с помощью ингаляций. Специалисты использовали белковые наночастицы, созданные на основе клейких свойств морских мидий. Исследование опубликовано в научном издании Biomaterials (BioMat).

НМРЛ остается одним из самых опасных видов рака в мире. На него приходится 85% всех случаев онкологических поражений легких. Эта разновидность болезни сложно поддается лечению из-за трудностей раннего выявления.

Современные препараты для борьбы с заболеванием вводятся внутривенно и часто вызывают побочные эффекты из-за неизбирательного действия на организм.

Альтернативой инъекциям стали ингаляции, но эффективность этого подхода оказалась ниже из-за барьеров слизистой оболочки легких и иммунных клеток.

В новой работе исследователи изучили адгезивные (клейкие) свойства белков морских мидий, которые могут надежно прикрепляться к различным поверхностям под водой.

Команда сконструировала белок под названием fp-1, создав биоматериал с повышенной адгезионной прочностью.

Как показали эксперименты на животных моделях, наночастицы, продемонстрировали эффективность в подавлении метастазирования и инвазии раковых клеток после доставки в легкие через небулайзер (тип ингалятора) и прилипания к слизистой оболочке в течение длительного времени.

Ранее ученые научились лечить рак простаты водяным паром.