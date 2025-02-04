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Ученые разработали быстрый тест для выявления опасных заболеваний растений

Phytopathology: новая технология находит вредную плесень, уничтожающую дубы
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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина создали инновационные тесты, позволяющие выявлять опасные заболевания растений всего за 20–30 минут. Исследование опубликовано в научном журнале Phytopathology.

Разработка направлена на борьбу с патогеном Phytophthora ramorum, губящем миллионы деревьев по всему миру, включая дубы и рододендроны.

Phytophthora ramorum — это водная плесень, ответственная за массовое исчезновение лесов в Калифорнии, Орегоне, Ирландии и других точках мира.

Патоген также угрожает коммерческим питомникам, где выращивают декоративные растения. Традиционные методы диагностики требуют отправки образцов в лаборатории и занимают дни или даже недели.

Новый тест, разработанный командой фитопатолога Джин Ристаино, использует технологию петлевой изотермической амплификации (LAMP) и лиофилизированные шарики LyoBeads, которые меняют цвет при обнаружении патогена.

Тест позволяет определить не только наличие P. ramorum, но и других видов Phytophthora, включая P. kernoviae, которые пока не обнаружены. Это особенно важно для предотвращения распространения заболеваний через торговлю саженцами.

Команда также разработала аналогичные тесты для P. infestans, вызывающего фитофтороз картофеля и томатов. Новый метод можно адаптировать для выявления других патогенов, что делает его универсальным инструментом для защиты растений.

Ранее ученые предупредили о распространении эпидемии, уничтожающей урожаи черники по всему миру.

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