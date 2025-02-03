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В ярких фруктах и овощах нашли природный антидепрессант

FSN: растительный пигмент ликопин обладает антидепрессивными свойствами
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Depositphotos

Ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина (Китай) установили, что вещество ликопин, придающее цвет фруктам и овощам, может устранять симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в Food Science & Nutrition.

Ликопин — это каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Это вещество является мощным антиоксидантом, который защищает клеточные мембраны от повреждений свободными радикалами и укрепляет иммунитет. Благодаря своим свойствам ликопин активно выпускается в виде биологически активной добавки к пище.

В ходе нового эксперимента на мышах с депрессивным поведением ученые выяснили, что этот пигмент также может стабилизировать эмоциональное состояние. Ученые давали ликопин грызунам, депрессия у которых развилась из-за нарушений работы гиппокампа — области головного мозга, управляющей обучением и памятью, а также абстрактным и аналитическим мышлением.

Анализ показал, что прием ликопина может повышать уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) — белка, участвующего во многих аспектах работы органа. Ученые выяснили, что сигнальный путь, включающий BDNF (так называемый BDNF-TrkB-путь, который помогает регулировать обучение, память и взаимодействие между нейронами), подавлен у мышей с депрессией. Ликопин активизирует BDNF-TrkB, тем самым ослабляя симптомы депрессии.

По словам исследователей, их работа открывает эффективные возможности для разработки новых медикаментозных методов лечения депрессии. Авторы работы также планируют продолжить тестировать свойства ликопина в будущих исследованиях. Они уточнили, что последующие эксперименты будут сосредоточены на нескольких других областях мозга.

Ранее ученый описал диету долгожителей.

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