Первобытные европейцы с детства носили пирсинг щек, выяснили ученые

Португальские ученые из Коимбрийского университета раскрыли тайну загадочных плоских пятен на зубах древних европейцев, живших во время ледникового периода 25000–29000 лет назад. Специалисты считают, что эти следы могли возникнуть из-за ношения вида пирсинга, известного как лабреты. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Paleolithic Archaeology (JPA).

Лабреты были сделаны из дерева, кости или кожи. Эти украшения вставлялись в нижнюю губу или щеки. Предметы не сохранились до наших дней, что затрудняет их обнаружение при раскопках. С возрастом износ становился более выраженным, что может свидетельствовать о смене украшений на более крупные.

По мнению ученых, лабреты, вероятно, служили маркером принадлежности к определенной группе или символизировать важные этапы жизни, такие как половое созревание или вступление в брак. Их начинали носить по достижении возраста 10 лет.

«Пирсинг может привести к смещению зубов, действуя как «обратные» брекеты. У некоторых людей наблюдалась скученность зубов, что, вероятно, стало результатом многолетнего ношения лабретов», — отметили специалисты.

Ученые планируют повторно изучить археологические коллекции, чтобы найти возможные свидетельства использования лабретов в других культурах ледникового периода. Это может пролить свет на сложность социальных и культурных практик древних сообществ.

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