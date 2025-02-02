Препарат от гипертонии оказался способен защитить от инсульта

Ученые из Университета Вандербильта установили, что препарат для лечения гипертонии и облегчения тревоги под названием пропранолол снижает риск инсульта на 52% у женщин с хронической мигренью. Результаты исследования будут представлены на международной конференции по вопросам инсульта, которая пройдет с четвертого по седьмое февраля в Лос-Анджелесе (ISC, International Stroke Conference 2025).

В исследовании приняли участие мужчины и женщины с мигренью. Добровольцы были разделены на две группы. В первую вошли лица, перенесшие инсульт до, а во вторую — те, кто избежал этого опасного сосудистого события. Дополнительно ученые выяснили, принимали ли испытуемые пропранолол для лечения мигрени.

Анализ показал, что пропранолол снижал риск ишемического инсульта у женщин с мигренью на 52% в одном исследовании и на 39% в другом. Однако на здоровье мозговых сосудов мужчин препарат не оказывал заметного эффекта.

Исследователи объясняют это тем, что мигрень чаще вызывает инсульт у женщин, чем у мужчин, хотя точный механизм возникновения таких различий пока остается неясным. Женщины страдают мигренью в два-четыре раза чаще, чем мужчины, что позволяет считать результаты работы особенно значимыми.

Ученые также отметили рост числа инсультов среди молодежи. Статистика показывает, что за последние несколько лет количество инсультов увеличилось на 8%, а среди людей в возрасте от 18 до 44 лет этот показатель вырос на 15%.

Исследователи добавили, что, хотя пропранолол может считаться помощником в профилактике инсульта, некоторые другие распространенные препараты, такие как нейролептики, опиоиды и лекарства для разжижения крови, могут повышать риск нарушения мозгового кровообращения.

Ранее ученые нашли способ определить тип инсульта за несколько минут.