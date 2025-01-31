Ученые призвали не игнорировать самок птиц в исследованиях

Новое исследование ученых Национального общества Одюбона показывает, что недостаточное внимание к самкам птиц в научных наблюдениях искажает понимание экологии и затрудняет охрану природы. Работа, опубликованная в журнале Ibis , выявляет ошибки, возникающие из-за преобладания наблюдений за более яркими самцами, и предлагает пути улучшения сбора данных.

Исторически в биологии предполагалось, что самки схожи с самцами и их можно изучать «по аналогии». Однако это приводит к серьезным пробелам в научном знании.

«Мы упускаем критически важные данные, если изучаем только самцов и предполагаем, что самки такие же», — сообщила Джоанна Ву, аспирантка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведущий автор исследования.

Ученые выяснили, что вопреки традиционным представлениям, самцы и самки более равноправно участвуют в воспитании птенцов. Более того, самки тоже поют, хотя раньше считалось, что это делают только самцы в рамках полового отбора. Исследователи отметили, что их коллеги часто недооценивают социальное доминирование и агрессию среди самок птиц. Уровень выживания самок из-за этого часто ниже, чем у самцов, что особенно важно для видов, находящихся под угрозой вымирания.

Также ученые подчеркнули, что миграционные пути самок могут отличаться от путей самцов, что критично на фоне изменения климата. Например, самки золотокрылых певчих овсянок в небрачный сезон обитают на более низких высотах, чем самцы. Из-за вырубки лесов они теряют в два раза больше среды обитания, но этот фактор часто игнорируется при разработке природоохранных стратегий.

Инициатива Galbatross Project, объединяющая ученых и орнитологов, призывает уделять больше внимания самкам птиц. В рамках их работы создан «День самок птиц» — событие, популяризирующее наблюдение за ними. Авторы исследования предлагают конкретные шаги: лучше обучать орнитологов различать самцов и самок, фиксировать данные об обоих полах в научных базах и проводить отлов птиц во время миграции, а не только в сезон размножения, когда самки менее заметны.

«Если мы хотим эффективно сохранять природу, мы должны учитывать всех ее жителей— и самок, и самцов», — подчеркнул Брука Бейтман, соавтор исследования.

Ранее у побережья Калифорнии засняли редкое «суперстадо» из 1500 дельфинов.