Врач рассказал о причинах хруста в коленях

Хруст в коленях может указывать на плоскостопие, артроз и артрит, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Хруст в коленях — явление довольно частое, но не всегда связанное с заболеваниями. Например, нормальным считается мягкое похрустывание во время приседаний. Проблема характерна для людей, которые лишь недавно начали заниматься спортом, и при регулярных тренировках проходит сама по себе. Насторожиться стоит, когда хруст или щелчки возникают при обычной ходьбе. Особенно, если звуки наблюдаются только в одном колене. Это может указывать на дистрофические изменения, которые связаны с недостатком кровоснабжения и нарушением питания сустава. В большинстве случаев речь идет об артрозе», — объяснил врач.

Артроз часто развивается на фоне недостаточной физической активности и избыточного веса. Спровоцировать болезнь также могут различные травмы: как самого колена, так и других частей тела.

«Хруст в сочетании с болью, отеком и покраснением колена уже может указывать на воспаление сустава, вызванное артритом. В отличие от артроза, заболевание не связано с нарушением кровоснабжения. Артрит часто развивается на фоне аутоиммунных и инфекционных патологий, а также при подагре и других нарушениях обмена веществ в организме», — отметил Симкин.

Еще одна возможная причина хруста в коленях — плоскостопие первичного или вторичного типа. В этом случае проблема решается обращением к ортопеду или остеопату.

«Ортопедическое лечение включает ношение специальных стелек и различные препараты (как внутрь, так и наружно) для восстановления питания и улучшения эластичности структур сустава. Остеопатическое лечение направлено на устранение натяжения фасций в теле и нормализацию взаимного расположения костей стопы и голени. Это позволяет восстановить траекторию движения сустава и его кровоснабжение, а еще — повысить эффективность медикаментозной терапии», — заключил доктор.

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