Названы возможные причины онемения рук с утра

Онемение, особенно утром, может быть связано с проблемами в шейном отделе позвоночника или с пережатием нервов в области запястья, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Онемение, особенно утром, может быть связано с проблемами в шейном отделе позвоночника или с пережатием нервов в области запястья. Если ощущается покалывание в мизинце или безымянном пальце, это может быть признаком повреждения локтевого нерва или проблем с шейкой позвоночника. Жжение и ощущение «мурашек» в руках и ногах могут говорить о полинейропатии (множественное поражение периферических нервов)», – рассказала врач.

Слабость в руках или ногах, если не удается поднять руку или ступня подламывается, может указывать на зажатие нервных корешков в позвоночнике.

«Мышечные подергивания, быстрая утомляемость и трудности при жевании пищи могут свидетельствовать о нарушениях в передаче сигналов от нервов к мышцам. Если лицо стало асимметричным, например, опустилось веко или угол рта, это может быть связано с проблемой в лицевом нерве», – отметила доктор.

Электронейромиография (ЭНМГ) помогает точно определить, какие именно нервы или мышцы повреждены и что вызывает эти симптомы.

«После травм или переломов, если функции конечностей не восстанавливаются, ЭНМГ поможет выявить, насколько повреждены нервы. Это особенно важно при осложнениях, возникающих после перенесённых инфекций, таких как коронавирус. ЭНМГ может быть проведена двумя методами: стимуляционным и игольчатым. Эти исследования слабо болезненны, но безопасны. При этом позволяют выявить проблемы на самых ранних стадиях, что помогает начать лечение вовремя и избежать хирургического вмешательства», — заключила доктор.

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