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Российские ученые впервые в мире создали прототип СВЧ-томографа

Минобрнауки РФ: в России создан первый прототип промышленного СВЧ-томографа

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенском государственном университете (ПГУ) удалось создать прототип СВЧ-томографа для ранней диагностики рака молочной железы. Промышленного образца СВЧ-томографа в мире до сих пор не существует. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Большую ценность в диагностике новообразований молочной железы имеют инструментальные обследования: маммография, УЗИ молочных желез или МРТ, КТ. Если рак обнаружить на ранней стадии, есть реальный шанс победить его.

Большой недостаток существующих методов — таких, как маммография, — это лучевая нагрузка на организм. Многократные обследования пациента нежелательны, так как здоровые клетки могут переродиться в раковые. А наблюдать за ходом лечения нужно на постоянной основе.

Метод СВЧ-томографии и не использует ионизирующее излучение, поэтому полностью безопасен. Ученые создали прототип измерительной установки для СВЧ-томографии. Она состоит из специального прибора — векторного анализатора цепей, компьютера, принимающей и излучающей антенны, направленных друг на друга. На штатив между двумя антеннами помещается исследуемый объект с неоднородностью. Векторный анализатор генерирует сигнал на одну антенну и принимает его на другой. Электромагнитное поле проходит через образец, затем все полученные данные анализируются.

Таким образом, по словам ученых, без дополнительной лучевой нагрузки на организм в ближайшем будущем станет возможно выявлять на ранних стадиях рак молочной железы размерами меньше 1 см.

По подсчетам исследователей, установка будет недорогой, по сравнению с применяемым медицинским оборудованием. Следующий этап работы — проведение клинических исследований и производство промышленного образца.

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