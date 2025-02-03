Ученые узнали назначение самых старых рунических камней в мире

Археологи проанализировали фрагменты рунических камней, ранее найденных на могильном поле Свингеруда в Норвегии. Эти объекты, датируемые периодом между 50 годом до н.э. и 275 годом н.э., оказались самыми древними известными образцами рунического письма. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity.

Руны — буквы, использовавшиеся для записи германских языков до распространения латинского алфавита. Однако их происхождение и раннее применение оставались загадкой.

Обнаруженные фрагменты песчаника с руническими надписями, найденные в отдельных захоронениях, сложились вместе подобно пазлу, что указывает на их возможное ритуальное и практическое использование.

Находка также подняла вопросы о ритуальных практиках древних скандинавов. Изначально камень мог быть установлен для обозначения одного погребения, но позже был намеренно разбит и использован в других захоронениях, что подчеркивает его символическую роль в увековечивании памяти, считают ученые.

Возможно, дробление и разбрасывание рунических камней служило способом показать связь между поколениями людей, нашедших последнее пристанище на могильном поле.

Радиоуглеродный анализ кремированных останков и древесного угля на месте раскопок позволил точно датировать находки.

Открытие не только подтвердило древность рунического письма, но и поставило вопрос о том, могли ли некоторые из обнаруженных символов быть переходным звеном между орнаментальным и письменным искусством.

Ранее ученые выяснили, зачем древние датчане приносили в жертву камни с солярными символами.