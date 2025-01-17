Ученые выяснили, зачем древние люди таинственным образом приносили в жертву камни

Археологи нашли объяснение древнему ритуалу на острове Борнхольм в Дании, где тысячи лет назад люди массово бросали камни с вырезанными на них узорами в ров. Эти «солнечные камни», найденные в большом количестве на археологическом участке Васагорд, оказались связаны с масштабным извержением вулкана. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Солнечные камни (на датском — solsten) представляют собой округлые или плоские камни, на которых вырезаны линии, расходящиеся от центра, напоминающие солнечные лучи. На участке Васагорд, существовавшем между 3500 и 2700 годами до нашей эры, археологи обнаружили более 600 таких камней. Эти камни с узорами, тщательно вырезанными вручную, вероятно, использовались в ритуалах, посвященных Солнцу, которое было жизненно важным для земледельческих культур того времени.

«Солнце было центральным элементом мировоззрения ранних земледельцев Северной Европы», — объяснила археолог Руна Иверсен из Копенгагенского университета. «Если Солнце исчезало из-за тумана в атмосфере, это становилось огромным стрессом для этих людей».

Ученые обнаружили во льдах Гренландии слой, содержащий сульфат, который указывает на масштабное извержение вулкана около 2900 года до нашей эры. Это событие привело к резкому похолоданию, снижению солнечного света и ухудшению условий для сельского хозяйства. Дополнительные данные из годичных колец деревьев и осадочных слоев в Германии подтвердили это климатическое явление.

На фоне таких катаклизмов жители Борнхольма, вероятно, использовали солнечные камни как жертву для восстановления солнечного света или как благодарность за его возвращение.

После ритуального захоронения солнечных камней структура участка Васагорд претерпела значительные изменения. Жертвенные рвы были заменены палисадами и круглыми культовыми постройками. Это совпало с периодом миграций, эпидемий чумы и других крупных изменений в культуре региона.

«Мы не знаем точно, почему жители изменили структуру Васагорда, но, вероятно, изменения климата сыграли в этом роль», — добавила Иверсен.

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