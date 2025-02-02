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Сон в выходные замедляет старение мозга, подтвердили ученые

JSU: сон в выходные замедляет старение мозга и снижает риск деменции
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Ученые из Университета Сучжоу (Китай) подтвердили, что дополнительные часы сна в выходные дни способствуют замедлению процессов старения и снижению вероятности развития различных заболеваний, включая деменцию. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Suzhou University (JSU).

Исследование с участием добровольцев показало, что один-два дополнительных часа сна в субботу и воскресенье способны частично компенсировать дефицит ночного отдыха, накопленный в течение рабочей недели. У людей, которые используют выходные для восстановления, вероятность преждевременного старения снижается на 34%, а риск развития деменции уменьшается на 70% по сравнению с теми, кто недосыпает постоянно.

Ученые добавили, что дополнительный сон помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме, что играет ключевую роль в профилактике нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные исследования также подтверждают, что полноценный отдых улучшает работу иммунной системы.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что восполнение недостатка сна только в выходные не всегда эффективно. Резкие изменения режима сна могут привести к инерции сна, что негативно влияет на концентрацию и внимание. Эксперты рекомендуют стремиться к стабильному графику сна и обеспечивать организму не менее семи-восьми часов отдыха каждую ночь.

Ранее ученые выяснили, что короткий сон помогает мозгу решать сложные задачи.

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