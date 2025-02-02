Короткий сон помогает мозгу решать сложные задачи, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Техас выяснили, что даже короткий дневной сон существенно улучшает способность человека решать сложные задачи и находить неочевидные связи между проблемами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sleep Research (JSR).

Команда сосредоточилась на аналоговом переносе — способности применять знания из одной задачи для решения другой, структурно схожей, но с поверхностными различиями.

В эксперименте приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Добровольцев были разделены на две группы: одна группа спала в течение двух часов, а другая оставалась бодрствующей. Перед перерывом всем участникам предложили решить серию задач, а затем, после отдыха, попытаться решить новые, но схожие по структуре задачи.

Результаты показали, что группа сна справилась с задачами значительно лучше, чем те, кто бодрствовал. При этом прогресс не был связан с лучшей памятью — обе группы одинаково хорошо запоминали решения исходных задач. Ключевым фактором стало то, что участники, которые спали, лучше распознавали глубинные сходства между задачами, что позволяло им находить более эффективные ответы.

Особую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна, также известная как сон с быстрыми движениями глаз (БГД). Она характеризуется яркими сновидениями и повышенной мозговой активностью. Ученые обнаружили, что даже короткие периоды БДГ-сна (в среднем 13 минут) значительно улучшают способность решать задачи. Это связано с тем, что быстрый сон помогает укрепить слабые ассоциации между различными идеями, что способствует творческому мышлению.

Ранее ученые выяснили, какой сон улучшает нейронную активность мозга.