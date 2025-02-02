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Ученые раскрыли давний секрет стойкости летучих мышей к различным вирусам

Nature: иммунная система летучих мышей подавляет активность SARS-CoV-2 на 90%
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Shutterstock

Шотландские ученые из Сент-Эндрюсского университета обнаружили, что летучие мыши способны переносить коронавирусы и другие вирусы без заражений благодаря особым свойствам своего иммунитета. В перспективе это может создать новые методы борьбы с вирусными инфекциями у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Летучие мыши — единственные млекопитающие, способные к активному полету. Они играют важную роль в экосистеме, опыляя растения, распространяя семена и контролируя популяции насекомых.

Команда проанализировала геномы 10 видов летучих мышей в рамках международного проекта Bat1K, который объединяет специалистов из более чем 60 стран. Они обнаружили, что у этих животных значительно больше генетических адаптаций в иммунных генах, чем у других млекопитающих.

Особую роль играет ген ISG15, который у некоторых видов способен снижать производство вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) на 90%.

Исследование также показало, что общий предок всех летучих мышей обладал необычно большим количеством иммунных генов, что указывает на тесную связь между эволюцией иммунитета и способностью к полёту.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение геномов летучих мышей поможет разработать инновационные подходы к лечению вирусных заболеваний у людей.

Ранее исследователи узнали, каким образом летучие мыши сопротивляются коронавирусной инфекции.

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