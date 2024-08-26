Япония объявила о завершении лунной миссии модуля SLIM

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о прекращении миссии беспилотного посадочного модуля SLIM, который спустился на поверхность Луны в январе 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В JAXA уточнили, что SLIM перестал выходить на связь неделю назад.

«Мы пришли к выводу, что восстановить связь с SLIM не представляется возможным, и около 22:40 (13:40 по Гринвичу) 23 августа мы отправили команду на прекращение деятельности SLIM», — уточнили представители космического агентства.

Целью миссии SLIM было изучение части мантии Луны, которая находилась на поверхности в кратере, куда прилунилась станция.

На борту космического корабля находились два инструмента: зонд-передатчик и мини-луноход, передававший изображения на Землю.

Посадка модуля прошла успешно, хотя он сел под неудачным углом, из-за чего его солнечные панели были направлены в неправильную сторону.

Когда угол наклона солнца изменился, он включился и два дня вел научные наблюдения за кратером с помощью высокопроизводительной камеры.

В JAXA отметили, что SLIM изначально не был рассчитан на двухнедельные лунные ночи, когда температура окружающей среды опускается до -133°C. Однако модуль перенес три лунных ночи, сохранив работоспособность.

Ранее Япония поделилась планами по отправке двух астронавтов на Луну.