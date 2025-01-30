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Назван неожиданный фактор риска тяжелого инсульта

Nature: наличие в полости рта бактерий S. anginosus повышает риск инсульта
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Ученые из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра в Осаке установили, что бактерия Streptococcus anginosus, обычно обитающая в ротовой полости и кишечнике, может быть связана с повышенным риском инсульта и худшими прогнозами для пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследование было проведено на базе крупнейшего центра инсульта в Японии. Ученые проанализировали количество бактерий в слюне и кишечнике у пациентов, перенесших инсульт, и сравнили их с данными контрольной группы. Результаты показали, что Streptococcus anginosus была значительно более распространена в организмах пациентов с острым инсультом, чем в группе без подобных проблем со здоровьем.

Ученые подсчитали, что наличие Streptococcus anginosus в кишечнике было связано с увеличением риска инсульта на 20% после учета сосудистых факторов риска. В то же время, кишечные бактерии Anaerostipes hadrus и Bacteroides plebeius, которые ранее считались полезными, были связаны со снижением риска этого сосудистого события и более благоприятными его исходами.

Исследование было представлено на Международной конференции Американской ассоциации по вопросам инсульта 2025 года.

«Если в будущем будет разработан быстрый тест для обнаружения таких бактерий в ротовой полости и кишечнике, мы сможем использовать эту информацию для оценки риска инсульта», — заявил ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Шуичи Тономура из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра в Осаке.

Ранее у бактерий нашли «отпечаток пальца», предсказывающий устойчивость к лекарствам.

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