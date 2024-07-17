Подсчитано, сколько подростков готовы встроить в свой организм цифровое устройство

Эксперты Института общественных наук Президентской академии установили, что каждый десятый подросток готов встроить в свой организм цифровое устройство. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РАНХиГС.

В исследовании участвовали 1526 респондентов 14-30 лет, среди которых были выделены две группы: подростки 14-17 лет и молодежь 18-30 лет. Опрос проводился с 2019 по 2022 год среди студентов колледжей четырех крупных российских городов.

Результаты показали, что каждый десятый респондент (11% подростков и молодежи) прямо сейчас готов встроить в свой организм цифровое устройство на постоянной основе.

Воспользоваться генетическими и медицинскими усовершенствованиями человека на основе современных технологий готовы 28% подростков и 32% молодежи. И только 13% подростков и 15% молодежи нравится общаться с голосовыми помощниками, чат-ботами и другими программами на основе ИИ.

Исследование показало, что пользовательская активность молодежи в целом никак не связана с их предпочтениями и отношением к технологиям искусственного интеллекта, но они хорошо видят возможности, которые предоставляют им программы ИИ и поэтому не против того, чтобы цифровые устройства стали частью их тела.

Преимущества и возможности в использовании технологий искусственного интеллекта в разных сферах своей жизни видят 38% подростков и 42% молодежи. Чем больше времени в сети они ежедневно проводят, тем больше им нравится общаться с голосовыми помощниками.

Авторы приходят к выводу, что развитие навыков ответственного использования цифровых инструментов и умения управлять своими технологическими расширениями у молодых людей позволяет им более осознанно взаимодействовать с современными технологиями, минимизировать связанные с ними риски и обеспечить конкурентное развитие общества в условиях стремительных цифровых трансформаций.

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