Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подсчитано, сколько подростков готовы встроить в свой организм цифровое устройство

РАНХиГС: каждый десятый подросток готов встроить в тело цифровое устройство

close
100%
Depositphotos

Эксперты Института общественных наук Президентской академии установили, что каждый десятый подросток готов встроить в свой организм цифровое устройство. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РАНХиГС.

В исследовании участвовали 1526 респондентов 14-30 лет, среди которых были выделены две группы: подростки 14-17 лет и молодежь 18-30 лет. Опрос проводился с 2019 по 2022 год среди студентов колледжей четырех крупных российских городов.

Результаты показали, что каждый десятый респондент (11% подростков и молодежи) прямо сейчас готов встроить в свой организм цифровое устройство на постоянной основе.

Воспользоваться генетическими и медицинскими усовершенствованиями человека на основе современных технологий готовы 28% подростков и 32% молодежи. И только 13% подростков и 15% молодежи нравится общаться с голосовыми помощниками, чат-ботами и другими программами на основе ИИ.

Исследование показало, что пользовательская активность молодежи в целом никак не связана с их предпочтениями и отношением к технологиям искусственного интеллекта, но они хорошо видят возможности, которые предоставляют им программы ИИ и поэтому не против того, чтобы цифровые устройства стали частью их тела.

Преимущества и возможности в использовании технологий искусственного интеллекта в разных сферах своей жизни видят 38% подростков и 42% молодежи. Чем больше времени в сети они ежедневно проводят, тем больше им нравится общаться с голосовыми помощниками.

Авторы приходят к выводу, что развитие навыков ответственного использования цифровых инструментов и умения управлять своими технологическими расширениями у молодых людей позволяет им более осознанно взаимодействовать с современными технологиями, минимизировать связанные с ними риски и обеспечить конкурентное развитие общества в условиях стремительных цифровых трансформаций.

Ранее ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами