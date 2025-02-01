Ученые создали «наноцветы» для быстрого заживления ран

Итальянские ученые из Университета Генуи разработали повязки для быстрого заживления ран, покрытые наноструктурами в форме цветков гвоздик. Эти «цветы» обладают антибиотическими, противовоспалительными и биосовместимыми свойствами. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Applied Bio Materials (ACS ABM).

Наноцветы — это крошечные самоорганизующиеся структуры, которые благодаря своей большой площади поверхности хорошо подходят для доставки лекарств.

Для создания повязок исследователи использовали дубильную кислоту и фосфат меди(II), известные своими антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Наноцветы были выращены в солевом растворе, а затем нанесены на полоски ткани из нановолокон, созданной методом электропрядения.

Лабораторные испытания показали, что повязки с наноцветами эффективно уничтожают широкий спектр бактерий, включая E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, а также их устойчивые к антибиотикам биопленки.

Кроме того, повязки способны поглощать активные формы кислорода, которые могут замедлять заживление ран, и при этом не повреждают человеческие клетки, выращенные в лаборатории.

Ученые подчеркнули, что их разработка может быть особенно полезна для пациентов с хроническими ранами, ожогами или послеоперационными инфекциями. В будущем планируется провести дополнительные исследования, чтобы оценить эффективность повязок в клинических условиях.

Ранее исследователи создали медицинские нановолокна из обычной муки.