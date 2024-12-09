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Ученые создали медицинские нановолокна из обычной муки

NanoAdv: ученые создали из муки волокна в 200 раз тоньше человеческого волоса

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Depositphotos

Ученые из Университета Лондона разработали тончайшие нановолокна для лечения ран и ожогов на основе обычной муки. Результаты исследования опубликованы в Nanoscale Advances (NanoAdv).

По словам ученых, эти инновационные волокна открывают новые перспективы для медицинского применения. Все дело в их уникальных свойствах, таких как высокая пористость и толщина менее 100 нанометров (что в 200 раз тоньше человеческого волоса).

Одним из наиболее перспективных направлений является создание медицинских повязок, ускоряющих заживление ран. Нановолокна позволяют воздуху и влаге проходить, одновременно эффективно блокируя проникновение бактерий. Это делает их идеальными для использования в хирургии и лечении ожогов, обеспечивая защиту для быстрого восстановления тканей.

Кроме того, ученые рассматривают возможность использования нановолокон в качестве «строительных лесов» для регенерации тканей. Эти волокна могут имитировать структуру внеклеточного матрикса, что способствует поддержке клеток и их взаимодействию. Такой подход имеет потенциал для значительного улучшения методов регенеративной медицины.

Особенность разработки заключается в том, что для производства нановолокон используется мука, а не традиционный крахмал, который требует значительных энергетических затрат при очистке. Используя специальный метод электрического воздействия, исследователи смогли преобразовать мучную смесь в нановолокна, добавив муравьиную кислоту для разрушения структуры крахмала и формирования новых материалов. Это решение сделало разработку не только экологичной, но и экономически выгодной.

Ранее ученые научились перемещать хрупкие вещи с помощью магнитных полей и гибких поверхностей.

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