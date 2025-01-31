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Названо неожиданное преимущество владения двумя языками

JЕСР: дети-билингвы отличаются лучшей способностью к самоконтролю
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Ученые Университета Майами установили, что у детей, владеющих двумя языками, лучше развиты многозадачность и самоконтроль по сравнению с одноязычными сверстниками. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology (JЕСР).

В исследовании приняли участие 112 детей в возрасте от семи до 12 лет. В ходе оценки их когнитивных способностей выяснилось, что билингвы демонстрируют лучшие способности к многозадачности и лучше контролируют импульсивное поведение, чем их сверстники, говорящие только на одном языке.

Особенно важными оказались результаты для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По словам ученых, такие дети часто сталкиваются с трудностями в планировании, концентрации и выполнении нескольких задач одновременно. Среди двуязычных участников с РАС было замечено улучшение исполнительных функций. Также билингвы показали лучшую способность к пониманию эмоций и точек зрения других людей, что способствовало быстрой и комфортной социальной адаптации.

По мнению специалистов, частое переключение между языками активизирует области мозга, ответственные за самоконтроль и концентрацию внимания, что улучшает когнитивные навыки и помогает в обучении.

Ранее ученые выяснили, что младенцы осваивают язык значительно раньше, чем предполагалось.

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