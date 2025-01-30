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Младенцы осваивают язык значительно раньше, чем предполагалось, выяснили ученые

DevScience: дети начинают осваивать язык уже в четыре месяца
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что дети начинают осваивать язык уже в четыре месяца, а не в шесть, как считалось ранее. Этот прорыв может помочь в ранней диагностике задержек речи. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevScience).

До года малыши отбирают звуки своего родного языка, игнорируя лишние. Но в первые шесть месяцев они различают даже те звуки, которых нет в их окружении, — например, слышат нюансы хинди или мандаринского диалекта, недоступные взрослым.

Ранее считалось, что дети начинают понимать, как формируются звуки, только после того, как их слух адаптируется к родному языку. Однако новое исследование доказывает, что этот процесс начинается еще до шести месяцев.

Ученые создали два вымышленных языка: один с губными звуками, другой — с язычными. Каждому слову соответствовал мультяшный образ: медуза для губных звуков и краб для язычных. 34 младенца в возрасте от четырех до шести месяцев смотрели видео с этими словами и картинками, а затем — беззвучные видео с говорящими людьми. Оказалось, что дети дольше смотрели на кадры, где артикуляция совпадала с изученными образами.

Это доказывает, что уже в четыре месяца малыши связывают звуки с движением рта, что открывает новые перспективы для ранней диагностики речевых нарушений и изучения языков в двуязычных семьях.

В будущем ученые планируют выяснить, могут ли младенцы так же рано различать другие речевые особенности, например, звонкость звуков.

Ранее ученые рассказали, почему в мире рождается все больше близнецов.

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