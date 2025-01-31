В Китае предложили измерять уровень сахара в крови с помощью смартфона

Исследователи из Шанхайского технологического института предложили новый способ анализа биометрических данных на основе изучения следов, оставляемых на экранах смартфонов. Результаты исследования опубликованы в Science & Technology Journal (STJ).

По словам ученых, каждый контакт с экраном смартфона оставляет уникальные биохимические следы, которые могут многое рассказать о состоянии организма. Анализ этих данных позволяет оценивать уровень стресса, следить за изменениями сахара в крови и оценивать баланс микроэлементов.

Чтобы проверить, насколько эффективен такой способ сбора информации о здоровье, использовали специальные сенсоры, встроенные в защитное стекло смартфона. В ходе эксперимента воспользоваться такими устройствами предложили 200 добровольцам разных возрастов.

Линь Сяо-Хуэй, одна из авторов исследования, отметила, что методика позволила измерять уровень кортизола (гормона стресса), а также выявлять ранние признаки хронических заболеваний с точностью 87%.

В ближайшее время новая технология пройдет клинические испытания в крупнейших медицинских центрах Китая. Ученые уверены, что эта разработка значительно упростит мониторинг здоровья и сделает персонализированную медицину более доступной.

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