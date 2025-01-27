В России нашли дешевый способ диагностировать рак по моче

Ученые Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН синтезировали магнитный сорбент для выделения биомаркеров рака из мочи человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Источником этих биомаркеров являются экзосомы. Это мембранные пузырьки-везикулы диаметром 30-200 нм. Они выделяются во внеклеточную среду различными типами клеток и способны передавать свое содержимое (белки, нуклеиновые кислоты, иммунорегуляторные молекулы) в другие клетки организма, обеспечивая обмен веществ и информации между клетками.

В частности, биохимический состав экзосом, выделяемых опухолевыми клетками, обладает значительным влиянием на рост и развитие злокачественных образований, на образование метастазов и другие патологические процессы.

Наличие экзосом в моче позволяет брать неинвазивные пробы без прямого вмешательства в организм. В перспективе этот метод может заменить дорогие инвазивные методы исследования, например, цистоскопию, которую сейчас используют для диагностики рака мочевого пузыря.

«Мы синтезировали магнитный аффинный сорбент, который связывает экзосомы мочи человека и позволяет их выделить из этой среды. Он представляет собой магнитные наночастицы оксида железа, покрытые несколькими слоями различных соединений, на поверхности которых химически «пришит» белок конканавалин А. Мы использовали магнитное разделение вместо центрифугирования, чем существенно сократили время выделения экзосом. Экзосомы снимаются с носителя без их разрушения с помощью раствора углевода мальтозы, что особенно важно при изучении строения экзосом», — сообщила «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Василиса Красицкая.

Такой анализ позволяет не только выявлять содержимое экзосом в качестве диагностических и прогностических биомаркеров при злокачественных опухолях, но также использовать их для адресной доставки лекарственных препаратов, персонализировать терапию каждого пациента.

Ранее врач назвала опасность введения грибов внутривенно для лечения рака.