В древнем могильнике нашли самую крупную коллекцию бус

Археологи обнаружили самое крупное в истории захоронение с украшениями из бусин на древнем кладбище Монтелирио в Испании. В одной из гробниц, возраст которой составляет около 5 тысяч лет, исследователи нашли более 270 тысяч бусин, предположительно использовавшихся для создания одежды. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Монтелирио — археологический комплекс, использовавшийся для захоронений в период с 2875 по 2635 годы до н. э. В одной из гробниц этого комплекса были найдены останки 20 человек, 15 из которых — женщины. Бусины, каждая из которых была вырезана из морских раковин и имела отверстие для нанизывания, покрывали останки умерших. Исследователи полагают, что из них были созданы роскошные одежды, что подчеркивает высокий статус похороненных женщин.

Изготовление такого количества бусин требовало огромных затрат времени. Проведенные учеными эксперименты показали, что на обработку одной бусины уходило около 10 минут. Это означает, что 10 мастерам, работавшим по 8 часов в день, потребовалось бы 206 дней, чтобы изготовить все найденные украшения.

Такое количество тщательно изготовленных бусин указывает на высокое положение похороненных в обществе. Исследователи предполагают, что эти женщины могли занимать особый статус, и ,возможно, были жрицами или правительницами.

По мнению ученых, их работа проливает свет на сложную социальную структуру древних обществ Пиренейского полуострова и подчеркивает важную роль женщин в те времена.

Ранее ученые нашли затерянное место, изображенное на древнем гобелене.