Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли затерянное место, изображенное на древнем гобелене

AntJournal: обнаружена потерянная резиденция последнего англосаксонского короля
close
The Society of Antiquaries of London

Команда археологов из Ньюкаслского университета совместно с коллегами из Университета Эксетера обнаружила доказательства того, что в английском поселке Босем находилась личная резиденция Гарольда Годвинсона — последнего англосаксонского короля Англии. Этот дом, по мнению исследователей, изображен на гобелене из Байе — средневековой вышивке, рассказывающей о нормандском завоевании Англии в 1066 году. Работа опубликована в журнале The Antiquaries Journal (AntJournal).

Босем, расположенный на побережье Западного Суссекса, дважды упоминается на гобелене как место, где Гарольд устраивает пир перед отплытием во Францию и куда он возвращается после поездки. До сих пор точное местонахождение его резиденции оставалось загадкой, но археологи считают, что смогли его установить.

Ученые использовали геофизические исследования, анализ карт и документов, а также переосмыслили результаты раскопок, проведенных в 2006 году.

Они обнаружили две средневековые постройки, одна из которых встроена в существующий дом и следы огромного деревянного здания, в котором находился личный туалет — редкая деталь для жилищ той эпохи, указывающая на элитный статус дома. Этот факт позволил исследователям с уверенностью заявить, что они нашли часть комплекса, изображенного на гобелене из Байе.

«Нормандское завоевание уничтожило старую англосаксонскую аристократию, оставив мало материальных свидетельств ее существования. Поэтому обнаружение резиденции Гарольда — настоящий прорыв»,— отметил профессор Оливер Крейгтон из Университета Эксетера.

Ранее древний папирус из Израиля раскрыл финансовое преступление в Римской империи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами