Ученые нашли затерянное место, изображенное на древнем гобелене

Команда археологов из Ньюкаслского университета совместно с коллегами из Университета Эксетера обнаружила доказательства того, что в английском поселке Босем находилась личная резиденция Гарольда Годвинсона — последнего англосаксонского короля Англии. Этот дом, по мнению исследователей, изображен на гобелене из Байе — средневековой вышивке, рассказывающей о нормандском завоевании Англии в 1066 году. Работа опубликована в журнале The Antiquaries Journal (AntJournal).

Босем, расположенный на побережье Западного Суссекса, дважды упоминается на гобелене как место, где Гарольд устраивает пир перед отплытием во Францию и куда он возвращается после поездки. До сих пор точное местонахождение его резиденции оставалось загадкой, но археологи считают, что смогли его установить.

Ученые использовали геофизические исследования, анализ карт и документов, а также переосмыслили результаты раскопок, проведенных в 2006 году.

Они обнаружили две средневековые постройки, одна из которых встроена в существующий дом и следы огромного деревянного здания, в котором находился личный туалет — редкая деталь для жилищ той эпохи, указывающая на элитный статус дома. Этот факт позволил исследователям с уверенностью заявить, что они нашли часть комплекса, изображенного на гобелене из Байе.

«Нормандское завоевание уничтожило старую англосаксонскую аристократию, оставив мало материальных свидетельств ее существования. Поэтому обнаружение резиденции Гарольда — настоящий прорыв»,— отметил профессор Оливер Крейгтон из Университета Эксетера.

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