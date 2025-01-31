Мишустин рассказал о создании группировки спутников для обеспечения интернетом стран ЕАЭС

Мишустин: в 2026 году РФ запустит четыре спутника для интернета по всей стране

Россия в следующем году запустит на околоземную орбиту четыре спутника связи, которые обеспечат высокоскоростной доступ к интернету на всей территории страны, в том числе в Арктической зоне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки», — сказал председатель правительства, выступая на форуме Digital Almaty 2025.

Он пояснил, что с 2027 года Россия начнет формировать на орбите Земли группировку спутников связи, состоящую из 300 аппаратов, для полного покрытия интернетом территории всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, эта группировка полностью закроет потребности РФ и стран ЕАЭС в «дешевом и быстром интернете».

До этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что компания «Бюро 1440» инвестирует свыше 300 млрд рублей в проект по созданию в России аналога американской спутниковой системы Starlink. Речь идет о строительстве аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет. Ведомство направит более 100 млрд рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков. По информации Минцифры, «Бюро 1440» планирует к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383.

Ранее в России успешно испытали аналог Starlink.