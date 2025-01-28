У бактерий нашли «отпечаток пальца», предсказывающий устойчивость к лекарствам

Ученые из Тулейнского университета выявили у бактерий уникальную генетическую сигнатуру, способную предсказывать развитие устойчивости к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Устойчивость к антибиотикам выступает проблемой здравоохранения, которая ежегодно становится причиной миллионов летальных исходов. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году этот фактор может стать главной причиной снижения численности населения, поскольку все больше бактерий становятся невосприимчивыми к традиционным лекарствам.

В ходе исследования ученые сосредоточились на Pseudomonas aeruginosa, бактерии, известной своей устойчивостью к множеству антибиотиков. Pseudomonas aeruginosa выступает частым источником инфекций в больницах. Эти бактерии склонны к дефициту в определенном пути репарации ДНК, что способствует быстрому возникновению мутаций и повышает вероятность развития лекарственной устойчивости.

Исследователи использовали метод мутационных сигнатур, часто применяемый в онкологии для выявления генетических изменений в опухолях, и обнаружили явную закономерность, которая точно предсказывала потенциальную устойчивость бактерий к антибиотикам.

Исследователь Зак Перселл из Тулейнского университета отметил, что этот генетический «отпечаток пальца» может стать ключом для предсказания наличия устойчивых к антибиотикам штаммов.

Важно, что устойчивость развивается, когда бактерии подвергаются воздействию антибиотиков, которые не могут их уничтожить, что подчеркивает необходимость правильного выбора лечения. Более того, исследование показало, что бактерии могут развить устойчивость не только к тем антибиотикам, которые были использованы, но и к тем, которые не были задействованы изначально.

Результаты также показали, что с помощью секвенирования ДНК можно не только идентифицировать бактериальные «отпечатки пальцев», но и выявлять уязвимые точки для терапевтического воздействия . Это позволяет определять целевые пути устойчивости и назначать соответствующие комбинации антибиотиков, предотвращая дальнейшую эволюцию устойчивости.

Ранее ученые обнаружили уникальные контакты между бактериями и клетками человека.