Названо опасное последствие длительного посещения сауны

Ученые из Больницы общего профиля Хартлендс в Бирмингеме установили, что длительное пребывание в сауне без питья может привести к редкому, но потенциально летальному тепловому удару, при этом риск повышается даже у людей с хорошим здоровьем. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Тепловой удар — редкое, но крайне опасное для жизни состояние, которое может возникнуть даже у здоровых людей без очевидных факторов риска, таких как хронические заболевания или прием лекарств.

По словам ученых, тепловой удар происходит, когда температура тела резко превышает 40°C, что приводит к нарушению работы мозга. Ученые отмечают, что «не вызванный физической нагрузкой» тепловой удар чаще всего связан с длительным воздействием высоких температур, например, при нахождении в сауне или в условиях аномальной жары. Основным фактором риска становится обезвоживание.

«Прогноз при тепловом ударе зависит от возраста пациента и сопутствующих факторов», — отмечают авторы исследования.

У пожилых людей смертность от классического теплового удара превышает 50%, и увеличивается при наличии дисфункций органов. Анализ международных баз данных показывает, что показатели летальности от тепловых ударов также возрастают во время аномальных погодных явлений. Ученые отмечают, что такая тенденция будет в дальнейшем укрепляться с ростом глобальной температуры.

Ключевым фактором, определяющим исход теплового удара, является скорость охлаждения организма. Исследование подтвердило, что быстрое снижение температуры тела напрямую связано с уменьшением повреждения клеток и тканей.

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