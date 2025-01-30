Найден новый биомаркер деменции

Ученые из Университета Монаша установили, что у пожилых людей, у которых меняется уровень холестерина в организме, повышается вероятность развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 9846 человек без деменции или проблем с памятью, средний возраст которых составил 74 лет года. Уровень холестерина измерялся у участников четыре раза — сразу после зачисления в группу участия и в течение трех последующих лет.

В среднем за участниками наблюдали в течение 5,5 года после третьего осмотра. Добровольцев также проинструктировали ежегодно проходить тесты на оценку когнитивных способностей.

За период наблюдения у 509 участников развилась деменция. После учета других факторов риска заболевания, таких как возраст, курение и высокое кровяное давление, ученые выяснили, что у участников с наибольшими колебаниями уровня холестерина вероятность развития деменции была на 60% выше, чем у тех, у кого изменения были минимальными.

Также было установлено, что колебания уровня холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина) были связаны с повышенным риском деменции и когнитивных нарушений. Однако изменения концентрации «хорошего» холестерина (ЛПВП) или триглицеридов в организме не оказывали влияния на здоровье мозга и память.

Ранее ученые выяснили, что противовирусные препараты снижают риск деменции.