Противовирусные препараты снижают риск деменции, выяснили ученые

Международная команда ученых из США и Великобритании установила, что антибиотики, противовоспалительные и некоторые противовирусные препараты могут снижать риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые проанализировали данные 14 ранее опубликованных научных работ о влиянии различных лекарств на риск развития деменции — заболевания, которое приводит к устойчивому снижению интеллекта и в ряде случаев заканчивается летальным исходом. В исследовании приняли участие 130 миллионов человек, среди которых около миллиона стали жертвами деменции.

Несмотря на различия в методологии, авторы исследования отметили несколько общих тенденций. Например, статины и препараты для лечения гипертонии показали противоречивые результаты: некоторые из них немного увеличивали риск деменции, в то время как другие могли его снижать. Антипсихотические препараты и бензодиазепины, часто используемые для лечения тревожных расстройств, в свою очередь, показали способность повышать риск деменции при длительном применении.

Долгосрочное использование антидепрессантов также коррелировало с увеличением вероятности деменции, хотя краткие курсы лечения не ухудшали и не улучшали здоровье мозга.

Среди препаратов, влияющих на риск деменции, отдельно был отмечен пиоглитазон — средство от диабета второго типа, которое, по данным исследования, связано с повышенным риском развития заболевания. Однако большинство других средств от диабета не показали аналогичной связи.

Однозначно положительное влияние на снижение риска деменции обнаружено для антибиотиков, противовоспалительных и некоторых противовирусных препаратов, таких как валацикловир (используемый для лечения вируса герпеса). Вакцинация, в свою очередь, продемонстрировала способность защищать от ухудшения когнитивных навыков, причем такой эффект усиливался в соответствии с количеством сделанных прививок. Снижение риска в некоторых случаях достигало десятков процентов.

Ранее было названо нарушение сна, указывающее на болезнь Альцгеймера.