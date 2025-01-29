Названы опасные последствия избытка витамина В6 в организме

Передозировка витамина может В6 может вызвать периферическую нейропатию — повреждение волокон периферической нервной системы. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры иммунологии Мельбурнского королевского технологического университета.

Витамин В6 (также известный как пиридоксин) — это группа из шести соединений, имеющих схожую химическую структуру. Это незаменимое питательное вещество необходимо нам для нормальной работы организма, однако тело человека не может вырабатывать его самостоятельно, поэтому В6 поступает с пищей (продуктами животного происхождения, орехами, картофелем, овсянкой) или добавками.

Пиридоксин в продуктах питания неактивен. Чтобы активировать витамин В6, печень преобразует его в соединение под названием пиридоксаль-5-фосфат (PLP). В этой форме витамин помогает организму выполнять более 140 клеточных функций, в том числе синтезировать и расщеплять белки, вырабатывать эритроциты, регулировать уровень сахара в крови и поддерживать работу мозга.

По словам ученых, взрослым в возрасте от 19 до 50 лет требуется 1,3 мг витамина В6 в день. Рекомендуемая доза ниже для подростков и детей и выше для людей в возрасте 51 года и старше (1,7 мг для мужчин и 1,5 мг для женщин), а также для кормящих и беременных женщин (1,9 мг).

Превышать указанные дозировки не рекомендуется, поскольку накопление витамина В6 в крови приводит к состоянию, называемому периферической невропатией. Она возникает, когда сенсорные нервы, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию в центральную нервную систему, повреждаются и перестают функционировать. Периферическая нейропатия сопровождается нарушениями чувствительности различной степени, болью, мышечной слабостью и атрофией.

Ученые отметили, что наиболее распространенными симптомами гипервитаминоза В6 являются онемение и покалывание в теле, хотя в некоторых случаях пациенты могут испытывать трудности с равновесием или ходьбой.

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