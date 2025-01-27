Российские ученые обнаружили, что производное витамина B5 лечит язвы желудка

Ученые фармацевтического факультета Воронежского государственного университета установили, что производное витамина В5 восстанавливает защитную функцию ЖКТ и способствует предотвращению образования язв. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ученые особое внимание уделяют новым компонентам для создания гастропротекторов, в том числе витаминоподобным веществам и их производным. Так, например, за последние годы ученые разных стран открыли множество ранее неизвестных свойств витаминов D, А и даже самого хорошо изученного — витамина С.

«Одно из производных витамина В5 (пантотеновой кислоты) может стать перспективным компонентом в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что свойства этого соединения давно известны, его применение в медицине ограничивается использованием в составе поливитаминов и наружным применением», — рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Воронежского государственного университета, доктор медицинских наук Анна Бузлама.

Эксперименты были проведены с использованием 70 белых лабораторных крыс-самцов на модели язвообразования, вызываемого нестероидными противовоспалительными средствами. Для оценки эффективности учёные сравнивали количество и площадь язв на слизистой оболочке желудка в контрольной и опытных группах. Исследования подтвердили высокую эффективность вещества, значительно превосходящую популярный препарат метилурацил.

«Предположительно производное витамина B5 при приеме внутрь влияет на синтез мукополисахаридов, то есть слизи, которая в норме синтезируется в желудке и выполняет защитную функцию. Кроме того, по некоторым данным, это вещество способствует восстановлению мембраны клеток и обладает антиоксидантным действием. Таким образом происходит нормализация защитного барьера слизистой оболочки желудка, что способствует заживлению язв», — добавила Бузлама.

Результаты работы ученых стали основанием для оформления заявки на выдачу патента РФ, что в перспективе может найти практическое применение для разработки нового лекарственного препарата с гастропротекторным действием.

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