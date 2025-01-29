Ученые случайно раскрыли секрет невероятной цепкости бродячих саламандр

Американские ученые из Университета штата Вашингтон и Университета Гонзага обнаружила, каким образом бродячие саламандры (Aneides vagrans) передвигаются по отвесным стволам и ветвям в кронах секвой. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Morphology (JOM).

Команда обнаружила, что эти земноводные регулируют приток крови к пальцам ног, чтобы оптимизировать сцепление с поверхностью.

Наполняя кончики кровью перед шагом, саламандры увеличивают площадь контакта с корой, а перед отрывом — уменьшают ее, экономя энергию. Этот процесс позволяет им быстро прикрепляться и отцепляться даже на неровных поверхностях. Кроме того, животные используют ту же особенность для безопасных приземлений при прыжках между деревьями.

Поводом для исследования стало случайное наблюдение во время съемок документального фильма. Специалисты обратили внимание на пульсацию крови в полупрозрачных кончиков пальцев саламандр, заснятую высокоскоростной камерой.

По словам исследователей, открытие имеет значение далеко за пределами биологии. «Гидравлическая система» лап саламандр может вдохновить новые виды многоразовых клеев для сложных поверхностей, роботизированных конечностей и протезов.

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